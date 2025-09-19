Родственник Феликса Дзержинского открыл памятник предку в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле появился бюст Феликса Дзержинского. Его установили в местном Парке советской скульптуры. На открытие приехал внучатый племянник революционера Владимир Дзержинский.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, скульптура прибыла в город из Белоруссии, его отреставрировал специалист музея изобразительных искусств Владимир Бекетов.

Родственник Феликса Дзержинского поделился своими впечатлениями: «Идею пополнить экспозицию вашего парка подал Дмитрий Костенников. Наш совет ветеранов МВД ее поддержал, и в Белоруссии, где мы часто бываем, нашелся такой экспонат, – рассказал Владимир Дзержинский. – Спасибо за приглашение в Нижний Тагил. Мы посмотрели ваш прекрасный город, побывали на Уралвагонзаводе. Хочу поблагодарить тагильчан от имени нашей семьи за сохранение памяти о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском».

Первый вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин заявил: «Этот легендарный человек, чей бюст сегодня украсил Парк советской скульптуры, внес значительный вклад в развитие нашей страны. Такие экспонаты позволяют подрастающему поколению не только знакомиться с искусством прошлого, но и изучать яркие страницы истории».

Как уже сообщал «Новый День», в 2018 году в Нижнем Тагиле появилась идея создать тематический сквер с типовыми скульптурами советского периода.

Сейчас в его экспозиции – 15 произведений: три из бронзы, 12 из бетона и одно из тонированного чугуна. Их собирали по окрестностям города, в летних детских лагерях и в близлежащих городах. «Сегодня парк отражает весомый культурный пласт, рассказывающий об ушедшей эпохе и пластическом языке произведений той поры, а также является любимым местом отдыха тагильчан и гостей города», – добавили в мэрии.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

