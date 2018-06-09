В Нижнем Тагиле создадут «заповедник» Лениных и Сталиных (ФОТО)

В ближайшее время в Нижнем Тагиле может появиться тематический сквер, куда свезут типовые скульптуры советского периода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, сегодня на территории местного музея изобразительных искусств идет работа над реставрацией семи массовых скульптур периода 50-х годов прошлого века. Среди них несколько фигур пионеров, статуи горняка и маленького Володи Ульянова, бюсты Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Три из них уже полностью восстановлены.

Фото пресс-службы администрации Нижнего Тагила

Экспонаты будущего сквера привозят из разных районов города, так, например, фигуру Горняка передал музею Высокогорский ГОК, скульптуры пионеров были доставлены из детских оздоровительных лагерей.

Работа над созданием нового места притяжения тагильчан и гостей города ведется на общественных началах. Так, реставрацией памятников занимается Владимир Бекетов, привязку скульптур к возможному месту расположения взяла на себя архитектор Татьяна Грядова.

«Определенная часть тагильской интеллигенции думает, что массовая советская скульптура не сможет украсить собой какой-нибудь из центральных городских скверов, – отметила заместитель директора музея изобразительных искусств Елена Ильина. – Но сотрудники нашего музея считают, что в этих скульптурах заключена межпоколенческая связь. Создание такого памятного места станет для нас инструментом гражданского, исторического и эстетического воспитания юных горожан, куда любая бабушка сможет привести своих внуков и рассказать им о своей истории, истории нашего города, истории нашей страны».

В настоящее время рассматриваются варианты доставки в Нижний Тагил нескольких скульптур советского периода из других городов Среднего Урала. Одной из таких, например, может стать бюст первого космонавта Юрия Гагарина.

Нижний Тагил, служба информации

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