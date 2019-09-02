«Заповедник» Лениных и Сталиных в Нижнем Тагиле откроется в конце сентября

Сквер скульптуры советского периода в Нижнем Тагиле откроется 30 сентября – к юбилею местного музея ИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, сегодня замглавы города Валерий Суров провел выездное рабочее совещание на месте создания сквера. «Демонтаж старого забора уже произведен. Сегодня смотрели, по каким линиям провести новое ограждение, чтобы этот сквер и другая территория вокруг музея ИЗО смотрелись единым ансамблем, – объяснил вице-мэр. – Теперь границы определены, и подрядчик может сразу приступать к установке».

Валерий Суров отметил, что работы ведутся согласно утвержденным графикам. До конца сентября этот объект должен быть сдан.

Напомним, идея создания в Тагиле сквера советской скульптуры появилась около года назад. Туда поместят несколько фигур пионеров, статуи горняка и маленького Володи Ульянова, бюсты Ленина и Сталина. Рассматриваются варианты доставки в Нижний Тагил нескольких скульптур советского периода из других городов Среднего Урала.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 02.09.19

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