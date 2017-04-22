Он разложился на плесень и на липовый мед. Что стало с Лениными на Урале (ФОТО)

Публикации за 22.04.17

Сегодня исполняется 147 лет со дня рождения Владимира Ленина, чья мумия лежит на главной площади страны, а памятники есть практически в каждом населенном пункте. В преддверии памятной для многих советских людей даты председатель КПРФ Геннадий Зюганов дал распоряжение своим однопартийцам – привести в порядок все имеющиеся скульптуры вождя пролетариата. В общем, партия сказала «надо», а комсомол вяло ответил «не, ну мы попробуем». Корреспонденты NDNews.ru провели собственную ревизию памятников Ленину в Екатеринбурге, чтобы узнать, в каком состоянии они находятся сегодня. Подробности – в нашем материале.

Чуть больше полугода назад наше агентство уже рассказывало о сохранившихся памятниках Ильичу в уральской столице. Но оказалось, что их существенно больше, чем нам удалось тогда найти и запечатлеть. Читатели NDNews.ru стали присылать информацию и о других скульптурах, барельефах и панно с Лениным, которые менее известны, чем, например, статуи на площади 1905 года, на Главпочтамте или в бывшей типографии «Уральский рабочий».

Обнаружился памятник Ленину, например, у школы №95 на проспекте Космонавтов. Скульптура сильно пострадала от дождей и ветров. У Ильича не хватает пальцев на руке, к тому же у него провалился нос – впрочем, зато это делает скульптуру более историчной. Исследователи утверждают, что Ленин болел сифилисом, а, как известно, у больных люэсом часто проваливались носы.

Еще один памятник раньше стоял возле гимназии №5 на улице Хохрякова. Правда, после реконструкции здания его убрали. Как выяснилось, бюст Ленина сотрудники не выбросили – его сняли с постамента и отправили в начальную школу на улице Народной Воли. Теперь он хранится вместе с разным хламом в гараже. Правда, иногда Ильича моют и чистят.

В другом учебном заведении – Уральском институте управления при РАНХиГС – тоже нашелся свой Ленин. Огромный барельеф, изображающий встречу Ленина и Калинина с населением, расположен между старым и новым корпусами бывшей высшей партшколы. Правда, большую часть времени он пылится за жалюзи, и спешащие студенты и преподаватели не замечают его. Сотрудники института рассказали NDNews.ru, что после перестройки Ильича сотоварищи хотели демонтировать, но выпускники, видные функционеры, упросили не делать этого.

А вот когда появился барельеф, в вузе не знают. Но есть две версии. Согласно первой, он был сделан в 1928 году, когда было открыто здание ВПШ. По другой, памятник появился только в 1960-х. «Ходят слухи, что автором работы стал Эрнст Неизвестный, когда в 1960-х он жил тут год или полтора. Так рассказывают старожилы», – пояснили в институте.

В другом вузе, УрФУ, который теперь носит имя Ельцина, барельеф с Лениным тоже чуть было не демонтировали. Медальон находится в актовом зале бывшего главного корпуса УПИ на улице Мира, 19. Во время реконструкции помещения всю советскую лепнину хотели удалить и сделать современный зал, однако приняли решение не делать этого. Вождь мирового пролетариата, кстати, смотрится в современном вузе, где учатся студенты из разных стран, очень гармонично.

Резонно предположить, что многие памятники Ленину располагаются на промпредприятиях бывшего Свердловска. Например, Уральский завод энерготяжмаш некогда получил приставку «имени В.И. Ленина». Случилась перестройка, предприятие поменяло форму собственности, табличку сменили. Но новое руководство прислушалось к мнению старожилов, которые резонно напомнили, что со сменой власти в стране никто звания у завода не отбирал. Поэтому теперь на УЭТМ висят старые-новые вывески.

Кстати, на предприятии в свое время было множество разных скульптур советских вождей – и Сталина, которому в 1950-е накинули петлю на шее и сбросили с постамента, и Орджоникидзе (он стоит на территории по сей день). А Лениных – ноблесс оближ – так вовсе было три штуки. Одного однажды увезли на реконструкцию, да так и не вернули. Второго передали в музей. По сведениям сотрудников УЭТМ, в свердловский областной краеведческий. Причем при транспортировке произошел казус – каменный Ильич разломился пополам в районе пояса. Внутри обнаружилась закладка, но, к удивлению сотрудников завода, не с посланием потомкам, а с сигаретными окурками. Кстати, в краеведческом музее NDNews.ru рассказали, что никогда такой скульптуры с завода не забирали. Так что судьба второй статуи с Энергомаша тоже неизвестна. Третья, установленная в 1933 году, пока стоит на месте.

Интересна судьба еще одного екатеринбургского Ленина – гигантский 400-тонный бюст вождя есть и во Дворце молодежи. Правда, гегемон революции непочтительно лежит за кулисами, повернутый спиной к зрительному залу. В ДМ уже никто не помнит, откуда здесь появилась эта махина – предположительно бюст привезли к какому-то юбилейному партсъезду, а после перестройки убрали с видного места. Причем как это было сделано технически, неясно, ведь бюст поистине гигантский, и даже если сейчас сотрудники дворца захотят убрать его, маловероятно, что у них что-то получится.

Один из самых малоизвестных, но отлично сохранившихся Лениных несет вахту в библиотеке Окружного дома офицеров. Он стоит в специально сделанной для него нише, его регулярно чистят от пыли, да и в целом условия для памятника почти тепличные. Особый шарм Ильичу придают советские агитплакаты, развешанные по периметру библиотеки.

Особняком стоит памятник Ленину в здании НПО автоматики имени Семихатова. Скульптуру может увидеть каждый – для этого надо прийти в «пентагон» со стороны улицы Мамина-Сибиряка. Любопытствующим нужен второй вход слева. Ленин с «советским нимбом» прячется за колоннадой, почтительно обнесенной веревочкой, как в музее.

Необходимо отметить, что скульптуры, которые удалось разыскать корреспондентам нашего агентства, это далеко не все памятники Ленину, сохранившиеся в Екатеринбурге. Например, две статуи находятся во дворе оборонного завода «Вектор», огромная голова Ильича есть на территории Свердловского высшего военно-политического танково-артиллерийского училища, две скульптуры – бюст и в полный рост – на Уральском заводе тяжелого машиностроения, куда доступ простым гражданам без спецпропуска заказан. Наверняка имеются и другие памятники, о которых нет информации в свободном доступе. Кстати, свердловские коммунисты несколько лет назад собирались сделать реестр памятников Ленину, но идею – при всей напускной важности – похоже, похоронили. По крайней мере, уточнить эту информацию у персека свердловского обкома КПРФ не удалось – он уже несколько дней не отвечает на звонки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 22.04.17

Участники Дельфийских игр в Екатеринбурге остались без денег. / В Карпинске обрушились перекрытия в жилом доме. / В Екатеринбурге ветерану ампутировали ногу после отказа в госпитализации. СКР и прокуратура проводят проверку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»