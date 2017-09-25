Понедельник, 25 сентября 2017, 15:26 мск

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Екатеринбург

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По Екатеринбургу возят голову Ленина (ФОТО)

По Екатеринбургу возят голову Ленина (ФОТО)

Необычного «туриста» заметили сегодня в городе жители Екатеринбурга.

Как сообщает паблик «Типичный Екатеринбург», в переулке Базовом был замечен грузовой автомобиль, на котором ехала голова памятника Ленину.

Новый День: По Екатеринбургу возят голову Ленина (ФОТО)
Фото – «Типичный Екатеринбург»

Пользователи в комментариях шутят, что вождю показывают достижения городских властей. «Что-то типа: «А вот в этих бараках у нас до сих пор люди живут, Владимир Ильич, а вот тут 100500 кв.м. торговых площадей...», – пишут горожане. Другие вспоминают о грядущем юбилее революции и пишут: «Скоро октябрь, может, повторим?»

Откуда и куда направляется голова вождя, неизвестно.

Новый День: По Екатеринбургу возят голову Ленина (ФОТО)

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.09.17

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