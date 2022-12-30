Серп и молот, красная звезда и Мона Лиза авангарда. Где в Екатеринбурге сохранились символы СССР (ФОТО)

Сегодня отмечается 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. И хотя такой страны уже не существует более 30 лет, ее след легко обнаружить на улицах старых районов Екатеринбурга. Осколки исчезнувшего государства – в фоторепортаже «Нового Дня».

Настоящим заповедником советских символов остается Уралмаш. Здесь находится, пожалуй, самый известный памятник конструктивизма – Белая Башня. По словам городского экскурсовода Ирины Костериной, объект пользуется большой популярностью у туристов. Один из иностранных гостей даже назвал башню «Моной Лизой советского авангарда».

Памятник часто используют в местном нейминге. Кроме известного авторынка есть парикмахерская «Белая башня» и одноименный жилой комплекс. Ирина Костерина подметила, что очертания башни повторяются и в современной архитектуре. Например, знакомый полукруглый фасад есть у высотного дома на улице Кировградской.

Дом на ул. Кировградской. Фото Ирины Костериной

Довольно часто на Уралмаше и Эльмаше можно встретить советскую эмблему «Серп и молот». На проспекте Космонавтов бросается в глаза такой знак на крыше девятиэтажного дома. Этот символ обыграл уличный художник Тимофей Радя в своей работе «Жить прошлым!», но стрит-арт продержался меньше суток. «Серп и молот» можно встретить на балконах домов на улице XXII Партсъезда и проспекта Орджоникидзе. Рядом с кинотеатром «Заря» до сих пор висит уличная иллюминация «Серп и молот», а недалеко от площади Первой Пятилетки на фонарных столбах красуются пятиконечные звезды из лампочек.

Фото Ирины Костериной

Екатеринбург не зря называют жемчужиной конструктивизма. Гостиница «Исеть», здание Главпочтамта, Дом контор, Городок Чекистов, спортивный комплекс «Динамо» – это тоже наследие советского времени, которое стало архитектурным брендом Екатеринбурга. Иногда эти объекты выглядят стильно, как скульптуры девушки с веслом и парня с мячом у «Динамо», а иногда печально – как заброшенная гостиница «Мадрид» на Уралмаше. Уличные художники по-своему пытаются привлечь внимание к разрушающимся советским памятникам. Например, на здании «Гастронома» на Орджоникидзе, 10, появились забавные агитплакаты.

Гостиница "Исеть" Гостиница "Исеть" Главпочтамт Дом контор "Динамо" "Динамо" "Динамо" "Динамо" Гостиница "Мадрид" Гостиница "Мадрид" Здание "Гастронома" на ул. Орджоникидзе Здание "Гастронома" на ул. Орджоникидзе Здание "Гастронома" на ул. Орджоникидзе

Советский герб можно часто встретить на административных зданиях. Центральный фасад мэрии Екатеринбурга украшен «серпом и молотом» и пятиконечной звездой, шпиль башни тоже венчает красная звезда. Упоминание Советского Союза есть на здании управления Свердловской железной дороги. Пассажиры метро ежедневно видят перед глазами надписи «СССР» и «РСФСР» на станции «Машиностроителей».

Мэрия Екатеринбурга Мэрия Екатеринбурга Мэрия Екатеринбурга Фигуры на крыше мэрии Екатеринбурга Управление СвЖД Станция метро «Машиностроителей» Станция метро «Машиностроителей»

Наконец, излюбленное место для селфи екатеринбуржцев и гостей – знаменитая винтовая лестница с пентаграммой на потолке в Свердловском областном краеведческом музее.

Стоит отметить и памятник основателю советского государства Владимиру Ленину на площади 1905 года. В городе уже много лет не прекращаются споры: нужно ли убирать скульптуру вождя пролетариата с главной городской площади. Но пока они не закончились ничем, а мэрия даже планировала отремонтировать постамент сооружения.

О том, где еще в Екатеринбурге прячется Ленин, можно почитать здесь. Также «Новый День» рассказывал о сохранившихся мозаичных панно, витражах и барельефах из времен советского Свердловска.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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