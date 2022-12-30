Серп и молот, красная звезда и Мона Лиза авангарда. Где в Екатеринбурге сохранились символы СССР (ФОТО)

Сегодня отмечается 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. И хотя такой страны уже не существует более 30 лет, ее след легко обнаружить на улицах старых районов Екатеринбурга. Осколки исчезнувшего государства – в фоторепортаже «Нового Дня».
Настоящим заповедником советских символов остается Уралмаш. Здесь находится, пожалуй, самый известный памятник конструктивизма – Белая Башня. По словам городского экскурсовода Ирины Костериной, объект пользуется большой популярностью у туристов. Один из иностранных гостей даже назвал башню «Моной Лизой советского авангарда».
Памятник часто используют в местном нейминге. Кроме известного авторынка есть парикмахерская «Белая башня» и одноименный жилой комплекс. Ирина Костерина подметила, что очертания башни повторяются и в современной архитектуре. Например, знакомый полукруглый фасад есть у высотного дома на улице Кировградской.
Дом на ул. Кировградской. Фото Ирины Костериной
Довольно часто на Уралмаше и Эльмаше можно встретить советскую эмблему «Серп и молот». На проспекте Космонавтов бросается в глаза такой знак на крыше девятиэтажного дома. Этот символ обыграл уличный художник Тимофей Радя в своей работе «Жить прошлым!», но стрит-арт продержался меньше суток. «Серп и молот» можно встретить на балконах домов на улице XXII Партсъезда и проспекта Орджоникидзе. Рядом с кинотеатром «Заря» до сих пор висит уличная иллюминация «Серп и молот», а недалеко от площади Первой Пятилетки на фонарных столбах красуются пятиконечные звезды из лампочек.
Екатеринбург не зря называют жемчужиной конструктивизма. Гостиница «Исеть», здание Главпочтамта, Дом контор, Городок Чекистов, спортивный комплекс «Динамо» – это тоже наследие советского времени, которое стало архитектурным брендом Екатеринбурга. Иногда эти объекты выглядят стильно, как скульптуры девушки с веслом и парня с мячом у «Динамо», а иногда печально – как заброшенная гостиница «Мадрид» на Уралмаше. Уличные художники по-своему пытаются привлечь внимание к разрушающимся советским памятникам. Например, на здании «Гастронома» на Орджоникидзе, 10, появились забавные агитплакаты.
Советский герб можно часто встретить на административных зданиях. Центральный фасад мэрии Екатеринбурга украшен «серпом и молотом» и пятиконечной звездой, шпиль башни тоже венчает красная звезда. Упоминание Советского Союза есть на здании управления Свердловской железной дороги. Пассажиры метро ежедневно видят перед глазами надписи «СССР» и «РСФСР» на станции «Машиностроителей».
Наконец, излюбленное место для селфи екатеринбуржцев и гостей – знаменитая винтовая лестница с пентаграммой на потолке в Свердловском областном краеведческом музее.
Стоит отметить и памятник основателю советского государства Владимиру Ленину на площади 1905 года. В городе уже много лет не прекращаются споры: нужно ли убирать скульптуру вождя пролетариата с главной городской площади. Но пока они не закончились ничем, а мэрия даже планировала отремонтировать постамент сооружения.
О том, где еще в Екатеринбурге прячется Ленин, можно почитать здесь. Также «Новый День» рассказывал о сохранившихся мозаичных панно, витражах и барельефах из времен советского Свердловска.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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