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Суббота, 22 апреля 2023, 12:52 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Памятник Ленину на площади 1905 года хотели убрать, но передумали

Факт 87. В этом году памятнику Владимиру Ленину на площади 1905 года исполнится 66 лет. Скульптура вождя мирового пролетариата была открыта 5 ноября 1957 года в Свердловске в честь 40-летия Октябрьской революции. Шестиметровая фигура изображает революционера как оратора, выступающего перед жителями города. Памятник установлен на гранитном постаменте темно-серого цвета, а на южном фасаде высечена цитата Ленина: «Все, чего мы достигли, показывает, что мы опираемся на самую чудесную в мире силу – на силу рабочих и крестьян».

Много лет в городе не прекращаются споры: нужно ли убирать памятник основателю советского государства с главной площади Екатеринбурга. В 2018 году мэрия анонсировала масштабный ремонт монумента, на время которого планировалось убрать скульптуру Ленина. Но после возмущений горожан старшего поколения чиновники отказались от этой идеи. Работы по ремонту памятника отложены на неопределенный срок. О том, где еще в Екатеринбурге прячется Ленин, можно почитать здесь.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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