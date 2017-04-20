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Екатеринбург

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Публикации за 20.04.17

В день рождения Ленина свердловские коммунисты не пойдут к его памятнику

В день рождения Ленина свердловские коммунисты не пойдут к его памятнику

В этом году свердловские коммунисты не собираются чтить память «вождя мирового пролетариата» в день его рождения у его монумента на площади 1905 года.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 22 апреля активисты Свердловского отделения КПРФ намерены провести пикет в Екатеринбурге на площади Коммунаров, у Вечного огня в 16:00. Информация об этом размещена на сайте отделения. Почему руководство отделения приняло такое странное решение, выяснить не удалось – секретарь Александр Ивачев в данный момент для комментариев недоступен. В прошлые годы день рождения Ильича также отмечался коммунистами без особого энтузиазма – Александр Ивачев и его молодые соратники просто выкладывали в социальные сети фотографии, на которых они возлагают цветы к памятнику Ленину на центральной площади Екатеринбурга.

Между тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов дал своим однопартийцам прямо противоположные указания. Как сообщает пресс-служба партии, позавчера на заседании секретариата ЦК КПРФ Зюганов заявил, что день рождения Ленина «должна отметить вся страна». По словам лидера КПРФ, все памятники Ленину должны быть приведены в порядок, а ко всем ленинским мемориалам необходимо возложить цветы. В ходе своего выступления Геннадий Зюганов также призвал товарищей плотнее работать с молодежью, чтобы она «не убегала за Навальным».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.04.17

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