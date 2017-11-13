У памятника Ленину в Красноуфимске раскалывается голова

В Красноуфимске у памятника Ленину на городской площади раскалывается голова. На это обратили внимание журналисты портала КСК66. Судя по фото, скульптуре требуется срочный ремонт – от макушки гипсовой головы через висок к шее идет большая трещина. Если скульптуру не отремонтировать, вероятнее всего, она разрушится.

Издание уточняет, что памятник ни за кем не закреплен, хотя «находится в казне города». Такой ответ журналистам дали в Управлении муниципальным имуществом Красноуфимска.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.11.17

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