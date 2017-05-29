Екатеринбуржцы призывают «расстаться» с Лениным (ФОТО)

Публикации за 29.05.17

Жители Екатеринбурга принимают участие во флешмобе, с помощью которого призывают расстаться с памятниками Владимиру Ленину. Они фотографируются на фоне скульптур и барельефов, посвященных Ильичу, с табличкой «Нам нужно расстаться».

Как передает корреспондент NDNews.ru, это уже вторая волна флешмоба, который был запущен еще зимой 2017 года. Инициаторы акции приурочили ее к 100-летию Великой Октябрьской революции. Они призывают делать фото у памятников Владимиру Ленину с «настоятельным советом покинуть нашу страну». «Если памятника «вождю» поблизости нет, можно фотографироваться у табличек с названиями революционных и советских улиц», – предлагают авторы флешмоба.

Напомним, что в Екатеринбурге сохранилось как минимум три десятка памятников и барельефов, посвященных вождю мирового пролетариата. Правда, большая часть из них спрятана от глаз любопытных – за кулисами концертных залов, в гаражах или в труднодоступных местах.

Фото со страницы Ольги Ивановой в Facebook

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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