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Екатеринбург

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Публикации за 29.05.17

Екатеринбуржцы призывают «расстаться» с Лениным (ФОТО)

Екатеринбуржцы призывают «расстаться» с Лениным (ФОТО)

Жители Екатеринбурга принимают участие во флешмобе, с помощью которого призывают расстаться с памятниками Владимиру Ленину. Они фотографируются на фоне скульптур и барельефов, посвященных Ильичу, с табличкой «Нам нужно расстаться».

Новый День: Екатеринбуржцы призывают ''расстаться'' с Лениным (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, это уже вторая волна флешмоба, который был запущен еще зимой 2017 года. Инициаторы акции приурочили ее к 100-летию Великой Октябрьской революции. Они призывают делать фото у памятников Владимиру Ленину с «настоятельным советом покинуть нашу страну». «Если памятника «вождю» поблизости нет, можно фотографироваться у табличек с названиями революционных и советских улиц», – предлагают авторы флешмоба.

Новый День: Екатеринбуржцы призывают ''расстаться'' с Лениным (ФОТО)

Напомним, что в Екатеринбурге сохранилось как минимум три десятка памятников и барельефов, посвященных вождю мирового пролетариата. Правда, большая часть из них спрятана от глаз любопытных – за кулисами концертных залов, в гаражах или в труднодоступных местах.

Фото

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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