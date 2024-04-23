Почта, банк, колледж, цех: где найти памятники Ленину в Екатеринбурге (ФОТО)

Спустя 33 года после распада Советского Союза в Екатеринбурге по-прежнему сохранилось немало памятников его основателю Владимиру Ленину. «Новый День» проверил, в каком они состоянии.

Главпочтамт Главпочтамт

Например, уже много лет фигура Ленина «охраняет» почту, телеграф и телефон в здании Главпочтамта на главном проспекте города, носящем имя вождя революции.

По-прежнему на видных местах стоят памятники Ильичу в социальных учреждениях – Доме печати на улице Тургенева, в Окружном доме офицеров, а также в Свердловском монтажном колледже.

Еще один памятник встречает посетителей главного офиса Сбербанка на улице Малышева.

Дом печати Дом печати ОДО ОДО Монтажный колледж Монтажный колледж Сбербанк, Малышева, 31в Сбербанк, Малышева, 31в

Чуть менее известные монументы вождю установлены у входа на производственные объекты – у Свердловского инструментального завода на улице Фрунзе, в холле «Уралчермета» и возле здания завода на проспекте Космонавтов, 11.

СИЗ СИЗ Уралчермет Космонавтов, 11 Космонавтов, 11 Космонавтов, 11

Конечно, это далеко не все памятники Ленину, сохранившиеся в Екатеринбурге. Например, две статуи находятся во дворе оборонного завода «Вектор», огромная голова Ильича есть на территории Свердловского высшего военно-политического танково-артиллерийского училища, две скульптуры – бюст и в полный рост – на Уральском заводе тяжелого машиностроения, куда доступ простым гражданам без спецпропуска заказан. Наверняка имеются и другие памятники, о которых нет информации в свободном доступе. Кстати, свердловские коммунисты несколько лет назад собирались сделать реестр памятников Ленину, но идею – при всей напускной важности – похоже, похоронили.

Екатеринбург, Дарья Деменева, Евгения Вирачева

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