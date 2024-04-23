Почта, банк, колледж, цех: где найти памятники Ленину в Екатеринбурге (ФОТО)

Спустя 33 года после распада Советского Союза в Екатеринбурге по-прежнему сохранилось немало памятников его основателю Владимиру Ленину. «Новый День» проверил, в каком они состоянии.
Например, уже много лет фигура Ленина «охраняет» почту, телеграф и телефон в здании Главпочтамта на главном проспекте города, носящем имя вождя революции.
По-прежнему на видных местах стоят памятники Ильичу в социальных учреждениях – Доме печати на улице Тургенева, в Окружном доме офицеров, а также в Свердловском монтажном колледже.
Еще один памятник встречает посетителей главного офиса Сбербанка на улице Малышева.
Чуть менее известные монументы вождю установлены у входа на производственные объекты – у Свердловского инструментального завода на улице Фрунзе, в холле «Уралчермета» и возле здания завода на проспекте Космонавтов, 11.
Конечно, это далеко не все памятники Ленину, сохранившиеся в Екатеринбурге. Например, две статуи находятся во дворе оборонного завода «Вектор», огромная голова Ильича есть на территории Свердловского высшего военно-политического танково-артиллерийского училища, две скульптуры – бюст и в полный рост – на Уральском заводе тяжелого машиностроения, куда доступ простым гражданам без спецпропуска заказан. Наверняка имеются и другие памятники, о которых нет информации в свободном доступе. Кстати, свердловские коммунисты несколько лет назад собирались сделать реестр памятников Ленину, но идею – при всей напускной важности – похоже, похоронили.
Екатеринбург, Дарья Деменева, Евгения Вирачева
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