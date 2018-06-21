Место для «парка советского периода» в Нижнем Тагиле предложат выбрать горожанам

Градостроительный и художественный советы Нижнего Тагила в целом одобрили концепцию создания экспозиции «Парковая скульптура советского периода», но не сошлись во мнениях, где именно ее разместить.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, музейщики предлагали использовать для этого Пионерский сквер, но были и другие предложения. В итоге принято решение привлечь к обсуждению общественность.

«Идея создания парковой экспозиции советского периода хорошая, но осуществить ее нужно так, чтобы не вызвать негативную реакцию людей. Скульптуры отражают непростой период истории нашего государства, поэтому подойти к этому вопросу нужно внимательно», – подчеркнул врио главы города Владислав Пинаев. К рассмотрению темы вернутся после ее обсуждения на официальном сайте города и в СМИ.

Напомним, сейчас на территории местного музея изобразительных искусств идет работа над реставрацией ряда массовых скульптур периода 50-х годов прошлого века. Среди них несколько фигур пионеров, статуи горняка и маленького Володи Ульянова, бюсты Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Музейщики предлагают создать в городе специальное памятное место, где разместятся все подобные скульптуры.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 21.06.18

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