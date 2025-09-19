10-летняя девочка получила ожоги 87% тела на пожаре в Дегтярске

Сегодня утром в Дегтярске на улице Крылова загорелся частный дом. Пострадала 10-летняя девочка – у нее ожоги 87% тела.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на момент возгорания в доме находились двое детей, которые ходят в школу со второй смены. Один ребенок успел выбежать.

Многодетная семья, в которой воспитываются дети, по первоначальным данным, на учетах органов системы профилактики не состояла.

Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы.

Дегтярск, Елена Владимирова

