Жители Дегтярска собирают помощь погорельцам, администрация бездействует

После страшного пожара в Дегтярске, где 10-летний ребенок получил ожоги 87% тела, а дом сгорел практически дотла, местные жители организовали сбор помощи семье. Информация о том, куда можно передать вещи и деньги, рассылается горожанам в мессенджерах.

«Нужна материальная помощь. Кто сколько сможет. Привезти деньги, вещи и гуманитарную помощь можно в киоск по адресу: улица Лермонтова, 1», – приходят сообщения жителям Дегтярска от сотрудника ЖКХ Александра Абросимова.

В разговоре с «Новым Днем» он пояснил, что всю гуманитарную помощь собирают соседи погорельцев: «Я работаю в ЖКХ, и мы активно выезжаем на такие случаи: на аварии, на сгоревшие дома. В киоске работают знакомые семьи. Я так понимаю, что это соседи по улице собирают вещи».

В администрации Дегтярска агентству пояснили, что сами пострадавшие за помощью к ним не обращались, и данных о том, где семья сейчас находится, нет: «В администрации точно такой информации нет. Вот куда они, сами подумайте. Сейчас они с девочками в больнице, если к родственникам только. Но в администрацию за помощью они не обращались».

По словам старшего помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, следователи Ревды проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего: «Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы инцидента, родственники пострадавшей девочки. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение».

Как ранее писал «Новый День», сегодня утром на улице Крылова загорелся частный дом. Пострадала 10-летняя девочка – у нее ожоги 87% тела. На момент возгорания в доме находились двое детей, которые ходят в школу со второй смены. Один ребенок успел выбежать. Многодетная семья, в которой воспитываются дети, по первоначальным данным, на учетах органов системы профилактики не состояла. Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

