Профильный комитет рекомендовал согласовать Алексея Шмыкова на пост первого замгубернатора

Комитет заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству рассмотрел вопрос о согласовании кандидатуры Алексея Шмыкова на должность первого замгубернатора Свердловской области.

Как сообщает телеграм-канал заксо, комитет рекомендовал коллегам на пленарном заседании согласовать назначение Алексея Шмыкова.

Напомним, Алексей Шмыков – выпускник Ижевской государственной сельхозакадемии. В 2014-2016 годах он работал первым замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области, в 2016-2021 годах – главой Каменска-Уральского. Назначен первым заместителем губернатора Свердловской области осенью 2021 года, переназначен после губернаторских выборов 2022 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

