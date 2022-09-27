Депутаты одобрили кандидатуру первого заместителя губернатора

В Екатеринбурге открылась осенняя сессия заксобрания Свердловской области. Первым вопросом повестки первого заседания стало согласование кандидатуры Алексея Шмыкова на должность первого заместителя губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами выступил и.о. вице-губернатора Олег Чемезов. По его словам, губернатор считает, что Шмыков соответствует высоким требованиям, которые предъявляются к этой должности, хорошо показал себя и на посту главы Каменска-Уральского, и на посту замгубернатора. «У нас нет вопросов к взаимодействию с правительством и с первым заместителем губернатора в частности», – отметила спикер Людмила Бабушкина.

За Шмыкова проголосовали 45 депутатов, пятеро отсутствуют.

Как уже сообщал «Новый День», в соответствии с Уставом Свердловской области первый заместитель губернатора назначается на должность с согласия депутатов заксо. 22 сентября избранный на третий срок губернатор Евгений Куйвашев внес на рассмотрение депутатов кандидатуру Алексея Шмыкова, который занимал пост первого зама и раньше.

Алексей Шмыков – выпускник Ижевской государственной сельхозакадемии. В 2014-2016 годах он работал первым замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области. В 2016-2021 годах был главой Каменск-Уральского городского округа. Назначен первым заместителем губернатора Свердловской области осенью 2021 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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