Куйвашев внес на согласование заксо кандидатуры первого зама и министра соцполитики

Губернатор Евгений Куйвашев внес в заксобрание первые предложения по кандидатам на руководящие должности в правительстве.

Как сообщает пресс-служба заксобрания, губернатор предлагает переназначить своим первым заместителем Алексея Шмыкова, а министром соцполитики – Андрея Злоказова.

Председатель заксо Людмила Бабушкина напомнила, что предложения по назначению первого заместителя губернатора обсуждаются на фракциях политических партий, а по назначению министров – на профильных комитетах. После этого вопросы будут вынесены на голосование на пленарном заседании 27 сентября.

Комитет по соцполитике уже высказался в поддержку назначения Андрея Злоказова на пост главы соответствующего министерства. Напомним, Злоказов занимает этот пост с 2012 года.

Алексей Шмыков – выпускник Ижевской государственной сельхозакадемии. В 2014-2016 годах он работал первым замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области. В 2016-2021 годах был главой Каменск-Уральского городского округа. Назначен первым заместителем губернатора Свердловской области осенью 2021 года.

Как уже сообщал «Новый День», губернатор должен согласовать с депутатами еще двух чиновников – министра финансов и министра по управлению госимуществом. И. о. министра финансов сейчас является Александр Старков, до выборов губернатора он возглавлял минфин с марта 2021 года. И.о. главы МУГИСО до недавнего времени был 65-летний Сергей Зырянов, но 16 сентября он вышел на пенсию.

«Новый День» ранее делал прогноз, кто из членов правительства покинет свой пост после выборов губернатора, а кто останется.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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