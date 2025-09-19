В Екатеринбурге пройдет акция донорства костного мозга

Служба крови приглашает уральцев принять участие в акции, приуроченной ко Всемирному дню донора костного мозга, и вступить в Федеральный регистр доноров. Это поможет спасти жизни пациентам, больным лейкемией.

Акция состоится 22 сентября на площади 1905 года в Екатеринбурге. Все желающие смогут пройти HLA-типирование в передвижном модуле Свердловского отделения Российского Красного Креста. Медики возьмут образец крови для анализа на определение уникального генотипа. Участникам нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Мобильный пункт будет работать с 10:00 до 19:00.

«У нас большая и многонациональная страна. Поэтому чем больше человек состоят в регистре, тем выше шансы найти подходящего донора для конкретного пациента. Для эффективности в регистре должно быть не менее 1 миллиона человек», – рассказывала ранее главный внештатный трансфузиолог Свердловской области и УрФО Наталья Попкова.

Процедуру трансплантации костного мозга в Екатеринбурге проводят в Свердловской областной клинической больнице № 1. Ежегодно свердловские медики выполняют около 60 пересадок. Подготовка донора и реципиента может занимать от двух месяцев до одного года. Однако сама процедура трансплантации достаточно простая и для донора похожа на обычный забор крови из вены. Тем не менее, медики напоминают, что донорство должно быть ответственным и осознанным решением человека. «После вступления в Федеральный регистр вы должны быть готовы к тому, что к вам могут обратиться в любой момент для процедуры трансплантации. Отговорки не приветствуются, потому что вы уже дали надежду пациенту на выздоровление», – отмечала Наталья Попкова.

Специалисты напоминают, что перед тем, как стать донором, необходимо проконсультироваться с врачом и узнать о возможных противопоказаниях.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

