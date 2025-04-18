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Пятница, 18 апреля 2025, 13:55 мск

Новости Екатеринбург

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Более 4 тысячи свердловчан захотели стать донорами костного мозга – но нужно больше

Свыше 500 тысяч россиян состоят в Федеральном регистре доноров костного мозга, но этого количества все еще недостаточно, чтобы обеспечить всех нуждающихся в трансплантации пациентов.

«У нас большая и многонациональная страна. Поэтому чем больше человек состоят в регистре, тем выше шансы найти подходящего донора для конкретного пациента. Для эффективности в регистре должно быть не менее 1 миллиона человек», – рассказала на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный трансфузиолог Свердловской области и УрФО Наталья Попкова.

По ее словам, сейчас в Федеральном регистре состоят более 4 тысяч свердловчан. В 2023 году пожелали стать потенциальными донорами костного мозга 1002 человека, в 2024 году – 738 человек. Попасть в регистр достаточно просто – нужно подать заявку на портале «Госуслуги» и выбрать медучреждение, где можно сдать образец крови для типирования. Для заявителей есть возрастной ценз – от 18 до 35 лет, так как костный мозг более молодого донора приживается лучше.

«Донорство – это ответственное и осознанное решение. После вступления в Федеральный регистр вы должны быть готовы к тому, что к вам могут обратиться в любой момент для процедуры трансплантации. Отговорки не приветствуются, потому что вы уже дали надежду пациенту на выздоровление», – отметила Наталья Попкова.

Процедуру трансплантации костного мозга в Екатеринбурге проводят в Свердловской областной клинической больнице № 1. Ежегодно свердловские медики проводят около 60 пересадок, а всего в ОКБ было выполнено 846 подобных процедур. «Мы делаем пересадки костного мозга при любых формах лейкоза и лимфомы. Средний возраст пациентов составляет 40-50 лет, а вообще трансплантация возможна до 70 лет. В качестве доноров костного мозга сначала рассматриваем родственников пациента, для них ограничения минимальны. Если родственников нет, тогда ищем подходящий фенотип среди неродственных доноров в Федеральном регистре», – рассказала заведующая отделением гематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга ОКБ № 1 Татьяна Константинова.

Подготовка донора и реципиента может занимать от двух месяцев до одного года. Однако сама процедура трансплантации достаточно простая и для донора похожа на обычный забор крови из вены. Медики прогоняют донорскую кровь через специальный сепаратор, которые отбирает нужные клетки. По словам гематолога, такую процедуру проходят более 95% доноров костного мозга.

«Есть миф, что после донорства костного мозга организм не восстановится. Это, конечно, не так. Забор стволовых клеток не отличается от обычной сдачи крови, и организм после такой процедуры восстанавливается за месяц. Поэтому не нужно бояться делиться частичкой себя, чтобы помочь другим людям», – добавила Наталья Попкова.

Обычно донором костного мозга становятся один раз в жизни. Хотя в медицинской практике были случаи, когда человек редкого фенотипа дважды сдавал трансплантат.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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