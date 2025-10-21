Донор из Екатеринбурга спас маленького мальчика, отдав стволовые клетки

Житель Екатеринбурга Максим Лешуков стал донором костного мозга для мальчика с онкологическим заболеванием, проживающим в Свердловской области. Благодаря проведенной трансплантации ребенок смог вылечиться. По нормам закона, через два года уралец сможет узнать имя спасенного мальчика и познакомиться с ним, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Максим Лешуков является почетным донором России и регулярно сдает кровь и ее компоненты. В декабре 2024 года он вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга, а уже в мае 2025 года ему сообщили о совпадении генотипа.

«Я был очень удивлен, что понадобился так быстро, ведь, насколько я знаю, процент совместимости генов – это большая редкость. Вторым удивительным совпадением стало то, что ребенок находится в моем городе – Екатеринбурге. Я без проблем прошел все медицинские обследования перед трансплантацией костного мозга, и уже в августе сдал свои стволовые клетки. Процедура проходила как обычное донорство крови, какой-то слабости или недомогания я не чувствовал», – рассказал мужчина.

Позже врач областной детской клинической больницы, который сопровождал донора во время всех медицинских манипуляций, сообщил, что трансплантат прижился. Мальчик восстановил кроветворение, его уже выписали из больницы.

«Мотивированные и хорошо обследованные доноры являются наиважнейшим звеном успешного трансплантационного лечения. Расширяя количество добровольных доноров в отечественных регистрах гемопоэтических стволовых клеток, мы совместными усилиями увеличиваем шансы на выздоровление наших маленьких пациентов», – подчеркнула заместитель главного врача по онкологии и гематологии ОДКБ Лариса Фечина.

Трансплантация костного мозга – один из эффективных методов лечения детей и взрослых с онкопатологиями крови и тяжелыми состояниями, вызванными угнетением костного мозга. В Свердловской области такие операции проводятся в Свердловской областной клинической больнице № 1 и на базе Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ. Ранее свердловские врачи отмечали, что для обеспечения всех нуждающихся пациентов в Федеральном регистре доноров костного мозга должно состоять не менее 1 миллиона человек. Пока эта цифра не достигнута. Записаться в Федеральный регистр можно на станции переливания крови в Екатеринбурге по адресу: ул. Соликамская, 6 с 08:00 до 17:00 без выходных и предварительной записи. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

