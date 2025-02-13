Доноров костного мозга старше 35 лет отказываются вносить в Федеральный регистр

Россияне старше 35 лет больше не могут стать донорами костного мозга – им отказывают в регистрации в Федеральном регистре, передает корреспондент «Нового Дня». Официально ценз существует – но от 18 до 45 лет. Такая информация есть и на официальном сайте Федерального регистра, и на «Госуслугах», где можно подать заявку на вступление в него. Однако когда дело доходит до собственно заявки, людям старше 35 лет отказывают.

«Подала заявку на «Госуслугах», ждала две недели – никто не перезвонил. Стала сама прозванивать. На нашей станции переливания сказали, что не позвонили, потому что я не подхожу – возраст уже не тот. И отказали», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Анна.

На горячей линии самого Федерального регистра ей объяснили, что прямого запрета нет – возрастные ограничения носят рекомендательный характер и связаны с тем, что костный мозг молодых доноров приживается лучше. «Но какой шанс, что для человека вообще найдется донор? И что он выберет – 40-летнего донора, который единственный подходит ему? Или вообще никого? Пусть даже небольшой шанс, это все равно шанс», – добавила собеседница агентства.

Она рассказала, что с ее логикой на горячей линии согласились – и посоветовали все-таки настоять на своем.

Напомним, сам факт регистрации в регистре не означает, что человек станет чьим-то донором – шанс найти человека с подходящим генотипом примерно 1 на 10 тысяч, это данные Федерального регистра. Многих потенциальных доноров отталкивает процедура донации – прежде это делалось через прокол тазовой кости, теперь медики чаще всего прибегают к забору стволовых клеток из венозной крови. Процедура похожа на обычное донорство крови – с той разницей, что кровь «прогоняют» через специальный сепаратор, который отбирает нужные клетки.

Подать заявку на регистрацию в федеральном регистре можно на портале госуслуг.

Екатеринбург, Елена Сычева

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