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Среда, 7 мая 2025, 10:54 мск

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В Екатеринбурге пройдет Всероссийская эстафета «Огонь жизни»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

12 мая, в понедельник, в Екатеринбург доставят факел «Огонь жизни» – артефакт одноименной Всероссийской эстафеты, направленной на развитие донорства костного мозга.

Благотворительный забег проходит с апреля по ноябрь 2025 года. За это время факелоносцы – активные граждане из различных регионов пронесут символ эстафеты – факел – через 100 городов.

Эстафета организована благотворительным фондом «Импакт» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России и направлена на объединение усилий для спасения жизней людей, больных лейкемией.

«Эстафета – это не только красивая традиция, но и важный информационный повод. Ежегодно в пересадке костного мозга нуждаются около 5000 россиян, но найти совместимого донора удается лишь в 1 случае из 10 000, – отметил президент фонда «Огонь жизни» Алексей Гарбер. – Наша цель – увеличить число потенциальных доноров в Федеральном регистре до 500 000 к 2025 году и развеять мифы о донации».

В Екатеринбурге старт эстафете будет дан в 10:00 в Историческом сквере (ул. Горького, 4А). Маршрут пройдет по историческому центру города. Факел «Огонь жизни» пронесут мимо площади 1905 года, правительства Свердловской области, Законодательного собрания Свердловской области, театра драмы, Ельцин-центра, Дворца игровых видов спорта, ККТ «Космос», Храма на Крови и Дома Севастьянова. Финиш состоится также в Историческом сквере.

Чтобы поддержать проект, достаточно прийти 12 мая в Исторический сквер, где будет работать мобильная станция переливания крови. Любой желающий старше 18 лет при предъявлении паспорта и СНИЛС может сдать кровь и вступить в регистр доноров костного мозга. Станция будет работать с 10:00 до 15:00, рассказали «Новому Дню» организаторы мероприятия.

Екатеринбург, Елена Васильева

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