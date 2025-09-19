Почти во всех школах и детских садах Екатеринбурга включили отопление

В Екатеринбурге подходит к концу процесс запуска отопления в социальных учреждениях. На сегодняшний день тепло уже поступило почти в 90% детских садов, в более чем 80% школ и около 50% объектов здравоохранения, сообщили в пресс-службе мэрии.

С учетом благоприятных погодных условий отопление в жилые дома подается постепенно. Тем не менее, оно появилось уже в 70% квартир Академического района. Также среди лидеров – Ленинский, Октябрьский и Орджоникидзевский районы.

До конца месяца тепло должно появиться во всем городе.

Напомним, по прогнозам синоптиков, резкое похолодание начнется после 25 сентября, а в последние дни месяца может пойти мокрый снег.

