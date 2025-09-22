Завтра уральцев ждут сильный ветер и грозы

23 сентября в Свердловской области местами ожидаются ветер с порывами до 20 м/с и грозы. ГУ МЧС призывает жителей региона соблюдать меры безопасности.

Спасатели советуют отказаться от поездок и отдыха на природе – порывы ветра повышают риск травм. Следует также держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи – ветер может сорвать конструкции. Нужно быть осторожными при использовании электроприборов во время грозы.

Если гроза застанет вас на улице, нужно укрыться в ближайшем здании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

