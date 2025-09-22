На этой неделе в Свердловской области пойдет первый снег

Первый снег в Свердловской области синоптики прогнозируют уже на этой неделе. Правда, это касается только горных районов севера и запада региона.

«Вторая половина недели ожидается откровенно холодной. В выходные осадки вероятны не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега и снега, с шансами на установление временного снежного покрова. Правда, снежные прогнозы справедливы только для горных районов в северной и западной частях области. Суммарное количество осадков за период предполагается на уровне 20-40 мм, а на севере и западе – и выше этих значений», – отметил метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Уже вчера в области резко похолодало, начались дожди с ветрами. Во вторник ненадолго вернется тепло – возможно, в последний раз в этом году: температура поднимется выше +20 °C.

Ранее «Новый День» писал, что, несмотря на достаточно теплую для сентября погоду, 23 числа уральцев ждут сильный ветер с порывами до 20 м/с и грозы. ГУ МЧС призывает жителей региона соблюдать меры безопасности.

Екатеринбург, Дарья Деменева

