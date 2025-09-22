Уральские ученные создали ИИ-метод диагностики болезней по сетчатке: он поможет выявлять болезнь Паркинсона

Ученые центра «Искусственный интеллект» УрФУ научили искусственный интеллект выявлять болезни глаз и неврологические расстройства по снимку сетчатки. Специальная программа анализирует, как глаз реагирует на свет, а на основе этой реакции компьютер ставит диагноз.

«Мы разработали алгоритм на основе методов классификации временных рядов, который анализирует сигналы световой электроретинограммы – неинвазивного функционального теста сетчатки глаза. Оказалось, что по этим сигналам можно выявлять не только патологии зрения, но и признаки нарушений нейроразвития, таких как аутизм или СДВГ, а также нейродегенеративных заболеваний вроде болезни Паркинсона. Важно, что наш подход не ограничивается простым «да/нет» – алгоритм с помощью технологии explainable AI показывает, какие именно участки сигнала повлияли на решение: например, a- и b-волны или осцилляторные потенциалы», – объясняет суть работы доцент центра Василий Борисов.

Как поясняют исследователи, новый метод поможет врачам ставить диагноз быстрее и точнее. С помощью искусственного интеллекта они понимают логику работы модели, видят важные данные и определяют необходимость дальнейшего обследования.

Ранее «Новый День» писал о диагностике глазных заболеваний с использованием ИИ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

