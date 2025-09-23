Дума Екатеринбурга освободила УрФУ от земельного налога еще на год

Гордума Екатеринбурга продлила еще на один год освобождение от уплаты земельного налога для Уральского федерального университета. Речь идет об участках под новым кампусом УрФУ в Новокольцовском. Объем выпадающих доходов составит 9,7 млн рублей.

Ранее на заседании профильной комиссии выступил президент УрФУ Виктор Кокшаров. Он подчеркнул, что в Екатеринбурге создается один из крупнейших в России кампусов. На его территории уже функционируют уникальные спортивные объекты и большой медицинский центр. Рядом со студенческим общежитием создается технопарк инновационной промышленности, где молодые специалисты смогут проходить практику. Параллельно продолжается активная застройка микрорайона Новокольцовский. Для дальнейшего успешного развития вузу необходимо получить дополнительную помощь.

Депутат Михаил Вечкензин, на территории избирательного округа которого находится кампус, предложил поддержать это решение, однако отметил, что важно сделать так, чтобы построенная в кампусе поликлиника работала не только для студентов, но и для жителей всего района, потому что «со здравоохранением в округе беда». Кроме того, необходимо продолжить решать транспортную проблему – сейчас автобусов не хватает, чтобы обеспечивать нужды и студентов, и жителей прилегающих микрорайонов.

Как уже сообщал «Новый День», в марте 2024 года Екатеринбургская дума освободила Уральский федеральный университет от уплаты муниципального земельного налога в течение 2024 года. Таким образом вуз сэкономил 1,3 миллиона рублей. Руководство УрФУ запрашивало льготу сразу на двухлетний срок, но за ее продлением депутаты предложили обратиться в 2025 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

