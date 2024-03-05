УрФУ сэкономит 1,3 миллиона рублей на городской налоговой льготе

Екатеринбургская дума освободила Уральский федеральный университет от уплаты муниципального земельного налога в течение 2024 года. Таким образом, вуз сэкономит 1,3 миллиона рублей.

Изначально руководство УрФУ запрашивало льготу на двухлетний срок. Речь идет об уплате налога за земельный участок в Новокольцовском районе, где находится студенческий кампус. Университет рассчитывал, что сможет получить большую выгоду и сэкономить за два года порядка 6,5 миллиона рублей. Когда этот вопрос рассматривался на бюджетной комиссии, называемая сумма была еще больше – порядка 16 миллионов рублей на три года. Однако затем и университет, и мэрия, предоставили другие расчеты.

Депутаты рассудили, что освобождение вуза от уплаты налога будет «стратегическим решением», но оставили льготу только на текущий год. За продлением льготы университету предложили обратиться в 2025 году. Депутат Александр Колесников не удержался и заявил, что УрФУ следует снова присвоить имя революционера Сергея Кирова (сейчас университет носит имя первого президента России Бориса Ельцина). Проректор УрФУ Дмитрий Бугров возразил: «Не надо». «Надо!» – настаивал Колесников. Впрочем, дискуссии не вышло, и депутаты буднично проголосовали за экономическое решение.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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