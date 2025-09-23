МЧС предупредило уральцев о сильном ветре

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, завтра, 24 сентября, ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Чтобы пережить непогоду без происшествий, ГУ МЧС по Свердловской области рекомендует:

не приближаться на улице к неустойчивым рекламным щитам и конструкциям;

не искать укрытие от ветра у стен зданий;

не парковать автомобили рядом с деревьями и конструкциями;

закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.

Как ранее писал «Новый День», сегодня на Среднем Урале последний теплый день с температурами выше 20 °C. Первый снег в Свердловской области синоптики прогнозируют уже на этой неделе. Правда, это касается только горных районов севера и запада региона.

Екатеринбург, Дарья Деменева

