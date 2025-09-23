МЧС предупредило уральцев о сильном ветре

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, завтра, 24 сентября, ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Чтобы пережить непогоду без происшествий, ГУ МЧС по Свердловской области рекомендует:
не приближаться на улице к неустойчивым рекламным щитам и конструкциям;
не искать укрытие от ветра у стен зданий;
не парковать автомобили рядом с деревьями и конструкциями;
закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.
Как ранее писал «Новый День», сегодня на Среднем Урале последний теплый день с температурами выше 20 °C. Первый снег в Свердловской области синоптики прогнозируют уже на этой неделе. Правда, это касается только горных районов севера и запада региона.
Екатеринбург, Дарья Деменева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»