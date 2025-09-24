Еще одна авиакомпания запускает прямые рейсы Екатеринбург – Дубай

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые запускает прямые рейсы Екатеринбург – Дубай. Полеты начинаются с 8 октября, лайнеры Boeing 737 будут отправляться из Кольцово два раза в неделю, по средам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Время в пути составит 5 часов 15 минут. Стоимость билетов в крупнейший город в ОАЭ начинается от 22,4 тысячи за одного человека. Обратно в Екатеринбург до 26 октября билеты продаются со скидкой и стоят 11,8 тысячи, а с 29 октября цена будет от 25,6 тысячи.

Сейчас авиакомпания летает из уральской столицы по семи направлениям: в Москву, Сочи, Анталью, Ереван, Санью, Стамбул и Пхукет.

После того, как Минтранс РФ 11 сентября снял авиационные ограничения с аэропорта Краснодара, действовавшие с 2022 года, «Аэрофлот» запустит 29 сентября регулярные рейсы из Кольцово и в этот город.

Также на следующей неделе авиаперевозчик начнет летать во вьетнамский город Нячанг и возобновит полеты в Бангкок. А в октябре самолеты «Аэрофлота» полетят в Санкт-Петербург, Гоа, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Екатеринбург, Дарья Деменева

