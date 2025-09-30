«Аэрофлот» запустил прямые рейсы между Екатеринбургом и вьетнамским курортом

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы Екатеринбург – Нячанг. Первый самолет вылетел из уральской столицы вчера вечером, отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

Лайнеры Airbus A330 будут летать на вьетнамский курорт дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, обратно – по вторникам и субботам. Время в пути составляет 9 часов 15 минут. Стоимость билетов начинается от 38,5 тысячи рублей в одну сторону.

Как ранее писал «Новый День», в ближайшие дни «Аэрофлот» возобновит полеты в Бангкок. А в октябре самолеты авиакомпании полетят в Санкт-Петербург, Гоа, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Сейчас авиаперевозчик летает из уральской столицы в Москву, Сочи, Краснодар, Анталью, Ереван, Санью, Стамбул, Пхукет и Дубай.

Екатеринбург, Дарья Деменева

