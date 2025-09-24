Из Свердловской области в Китай отправили 300 тонн палочек для эскимо

В период с 1 августа по 24 сентября 2025 года с территории Свердловской области в Китай было отправлено по железной дороге 300 тонн палочек для мороженого.

Отправку проконтролировали специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, производство палочек из древесины лиственных пород находится в Краснотурьинске.

Каждая транспортная единица (железнодорожный контейнер) сопровождался карантинной фитосанитарной документацией согласно требованиям страны-импортера.

Напомним, это уже не первая подобная отправка. С 1 января по 24 марта 2025 года из Свердловской области в Китай было экспортировано 944 тонны палочек для мороженого.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

