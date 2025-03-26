Свердловская область отправила более 900 тонн палочек для мороженого в Китай

С начала 2025 года из Свердловской области экспортировано в Китай 944 тонны палочек для мороженого, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Палочки производятся из древесины лиственных пород, экспортер – предприятие из Краснотурьинского района. Вся продукция проходит фитосанитарный контроль. Так, только в марте в Китай отправили 340 тонн палочек. Сотрудники Россельхознадзора отобрали пробы для проведения лабораторной экспертизы, карантинных объектов в экспортных партиях не обнаружено.

Стоит отметить, что Свердловская область – не единственный экспортер палочек для мороженого в Китай. Деревянная продукция активно поставляется в Поднебесную из Костромской и Кировской областей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube