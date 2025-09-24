Суд оценил порчу плакатов кандидата в губернаторы в 500 рублей

Мировой судья Красноуфимского района вынес решение по делу о повреждении агитационных материалов. Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел в ночь на 12 сентября в Красноуфимске. Два злоумышленника срезали со стены три агитплаката с именем кандидата в губернаторы от КПРФ Александра Ивачева, после чего скрылись вместе с агитационными материалами. Утром пропажу обнаружили местные жители и сообщили в полицию. Личности причастных установили быстро, в отношении нарушителей порядка были составлены протоколы об административном правонарушении.

Суд квалифицировал деяния злоумышленников по статье 5.14 КоАП РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала». В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел признание вины, отягчающих обстоятельств установлено не было. Обоим правонарушителям назначено одинаковое наказание – административный штраф в размере 500 рублей.

Красноуфимск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube