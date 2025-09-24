В Екатеринбурге демонтировали памятник клавиатуре. Его отреставрируют

Знаменитый памятник компьютерной клавиатуре ненадолго исчезнет с набережной Исети – его отреставрируют. На работы уйдет месяц, сообщили в строительном холдинге «Атом».

Рабочие уже приступили к демонтажу – огородили территорию арт-объекта и выкопали клавиши. Им нужно будет очистить каждую деталь от старой краски, выровнять и приподнять, чтобы памятник не проваливался в землю.

Как ранее писал «Новый День, необычная достопримечательность в Екатеринбурге появилась в 2005 году на левом берегу Исети между улицами Куйбышева и Малышева. Ежегодно активисты, в основном айтишники, собираются в начале лета, чтоб вернуть клавиатуре достойный вид: прибирают территорию вокруг клавиш, моют их, красят в белый цвет и обводят черной краской буквы. Есть поверье, что на этом памятнике можно «начать жизнь с чистого листа» – одновременно руками и ногами «нажать» на Ctrl, Alt, Delete, и судьба «перезагрузится». Кстати, тот же способ используют влюбленные пары для «обнуления» ссоры. А еще можно попробовать набить текст желания, прыгая по клавишам. Главное, не забыть потом нажать Enter.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube