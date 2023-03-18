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Суббота, 18 марта 2023, 13:22 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: памятник клавиатуре, «перезагружающий» жизнь

Факт № 56. В 2005 году на левом берегу Исети между улицами Куйбышева и Малышева появилась одна из самых необычных достопримечательностей Екатеринбурга – памятник компьютерной клавиатуре.

Ежегодно активисты, в основном айтишники, собираются в начале лета, чтоб вернуть клавиатуре достойный вид: прибирают территорию вокруг клавиш, моют их, красят в белый цвет и обводят черной краской буквы.

Есть поверье, что на этом памятнике можно «начать жизнь с чистого листа» – одновременно руками и ногами «нажать» на Ctrl, Alt, Delete, и судьба «перезагрузится». Кстати, тот же способ используют влюбленные пары для «обнуления» ссоры. Также можно попробовать набить текст желания, прыгая по клавишам. Главное, не забыть потом «нажать» Enter.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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