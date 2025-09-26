Уралец Сергей Прокопьев назначен заместителем командира отряда космонавтов Роскосмоса

50-летний уроженец Екатеринбурга Сергей Прокопьев назначен на должность заместителя командира отряда космонавтов Роскосмоса, сообщили в пресс-службе корпорации.

Напомним, Сергей Прокопьев вырос в Екатеринбурге, затем выучился на летчика. Был зачислен в отряд космонавтов Роскосмоса в 2012 году. Совершил 2 космических полета общей продолжительностью 567 суток. Выполнил 8 выходов в открытый космос (общее время – 55 часов 14 минут). В 2019 году Сергею Прокопьеву присвоено звание Героя России, летчика-космонавта РФ.

Сергей Прокопьев часто встречается со школьниками и студентами и делится своими воспоминаниями и мыслями о космосе. Так, космонавт считает, что жизнь на других планетах существует, просто мы еще ее не нашли. «Одних только галактик мы открыли миллиард. В каждой галактике – миллиарды звезд, а вокруг звезд есть планеты. Вариант, что на какой-то из этих планет развилась жизнь – подобная нам или совсем другого качества, – возможен. Скорее всего, инопланетная жизнь существует, просто мы с ней еще не столкнулись», – рассказал Сергей Прокопьев на встрече в Екатеринбурге, посвященной Дню космонавтики 2025 года.

Также космонавт поведал о быте на МКС и новых космических проектах России.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

