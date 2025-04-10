Космонавт рассказал, верит ли он в инопланетян

Космонавт Сергей Прокопьев считает, что жизнь на других планетах существует, просто мы еще ее не нашли. «Одних только галактик мы открыли миллиард. В каждой галактике – миллиарды звезд, а вокруг звезд есть планеты. Вариант, что на какой-то из этих планет развилась жизнь – подобная нам или совсем другого качества, – возможен. Скорее всего, инопланетная жизнь существует, просто мы с ней еще не столкнулись», – рассказал Сергей Прокопьев на встрече в Екатеринбурге, посвященной Дню космонавтики.

Также космонавт поведал о быте на МКС и новых космических проектах России.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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