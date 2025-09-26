российское информационное агентство 18+

В Екатеринбурге пропал 10-летний ребенок (ФОТО)

В Екатеринбурге пропал 10-летний Никита Ибатулин. Вчера утром мать проводила его в школу № 85 (ул. Серафимы Дерябиной, 49а), после уроков он домой не вернулся.

Как сообщили в пресс-службе городской полиции, сотового телефона у школьника нет, в 2024 году он уже уходил из дома.

Рост мальчика 140 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие. Был одет в белую рубашку, серые брюки, черную кофту с капюшоном, зеленую крутку и зеленые кроссовки.

Тех, у кого есть информация о мальчике, просят позвонить по телефону (343)356-42-08 (ДЧ ОП 8) или 102 (02).

Екатеринбург, Елена Владимирова

