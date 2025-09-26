российское информационное агентство 18+

Пятница, 26 сентября 2025, 13:44 мск

В Екатеринбурге нашли пропавшего 10-летнего школьника

Пропавшего Никиту Ибатулина нашли живым в одном из торговых центров Екатеринбурга – об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

В поисковом отряде отметили, что Никита найден в ТЦ «Мега». Другие подробности его пропажи и поиска не раскрываются.

Как сообщал «Новый День», утром 25 сентября мать отвела Никиту в школу, но после уроков мальчик домой не вернулся. Десятилетний школьник был объявлен в розыск, к его поиску подключились полицейские и волонтеры.

Екатеринбург, Полина Нигматуллина

