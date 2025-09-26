Ушло в суд дело школьника, который совершил теракт на железной дороге

В Центральный окружной военный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении подростка из Тюмени, который обвиняется в совершении теракта и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Как уже писал «Новый День», в ноябре 2024 года 14-летний восьмиклассник предложил своему другу-семикласснику поджечь релейный шкаф. Такое задание первый подросток получил от неизвестного в мессенджере. Школьники купили бутылку со спиртосодержащей строительной жидкостью и 30 ноября, взяв лом, пошли к релейному шкафу на 2145-м км станции Войновка в Ленинском районе Тюмени и подожгли его.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что за теракт школьник получил вознаграждение в виде криптовалюты, которую конвертировал в рубли в размере 47 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

