В Тюмени арестовали подростка, который хотел устроить теракт

В Тюмени Ленинский районный суд арестовал 14-летнего подростка, который подозревается в попытке совершить поджог на объекте железной дороги. Школьник пробудет в СИЗО до 14 января 2025 года, сообщает пресс-службы судебной системы Тюменской области.

По версии следователей, в ноябре восьмиклассник предложил своему другу-семикласснику поджечь релейный шкаф. Такое задание первый подросток получил от неизвестного лица в мессенджере. Школьники купили бутылку со спиртосодержащей строительной жидкостью и 30 ноября, взяв лом, пошли к релейному шкафу на 2145-м км станции Войновка в Ленинском районе Тюмени. По пути туда их заметил незнакомый мужчина, после чего школьники испугались и сбежали с места предполагаемого теракта.

Впоследствии оперативники задержали восьмиклассника и обвинили его в приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Тюмень, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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