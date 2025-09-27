В Ревде на заводе разлился раскаленный металл, один человек в реанимации

Два человека пострадали в результате несчастного случае на заводе в Ревде, один из них в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в пятницу, 26 сентября, около 19:20 в цеху промышленного предприятия произошла утечка масла гидравлики машины непрерывного литья заготовок, в результате чего разлился раскаленный металл.

Один из работников получил термические ожоги 90 % тела 2-3 степени, его отвезли в реанимацию. Еще одному рабочему оказали медицинскую помощь на месте, он отказался от госпитализации.

Ревда, Елена Владимирова

