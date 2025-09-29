Сталевар, обварившийся во время выброса раскаленного металла, умер в больнице

Работник предприятия в Ревде, где во время разливки стали вскипел металл, скончался в реанимационном отделении местной больницы спустя три дня после ЧП. Он и еще один заводчанин получили ожоги, степень тяжести вреда здоровью второму устанавливают. Проверку ведет Государственная инспекция труда в Свердловской области.

Как сообщал «Новый День», в пятницу вечером раскаленный металл выбросило на работников предприятия – двоих разливщиков стали.

«Это второй случай, зарегистрированный в сентябре 2025 года на данном предприятии. Так, 2 сентября тяжелые травмы получил машинист крана металлургического производства», – сообщили в инспекции, уточнив, что продолжается расследование обоих ЧП.

Екатеринбург, Елена Сычева

