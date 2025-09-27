Выживший: Уралец рассказал, как заблудился и спасался в тайге неделю

На этой неделе в Уральской тайге закончилась поисковая операция – волонтеры нашли пропавшего в середине сентября Федора Медведева, который пошел в лес за кедровыми шишками и заблудился. Участники поискового отряда «Прорыв» назвали эту операцию одной из самых сложных в своей практике. Сам Федор считает, что спасся чудом.

Все случилось 18 сентября в районе горы Конжак, Медведев отбился от лагеря и неделю провел в глухой тайге. При себе были только нож и зажигалка. О том, как он выживал в дикой тайге, он рассказал на видео волонтерам «Прорыва».

«Обычно всегда ориентируюсь, но в этот раз заблудился. Пытался выйти к товарищам, но шел совершенно в другую сторону», – рассказывает он.

В первую же ночь уралец развел костры, чтобы дать о себе знать спасателям. Но вместо них пришли волки. Горящими палками отбивался от стаи, рискуя остаться без рук. «Каждый палец по фалангу сожжен. Мы надеемся, что все восстановим, но картина жуткая», – рассказала дочь Федора Ксения порталу 360.ру.

За неделю Медведев сильно похудел. Ему пришлось питаться ягодами и шишками. По его словам, он даже соорудил сковороду из камня и пробовал жарить грибы.

К счастью, обезвоживание мужчине не грозило. «Повезло – рядом была река, поэтому старался пить как можно чаще», – делится Медведев.

Но одна из вылазок за водой могла закончиться трагически. К водоему вышел медведь. «Мы были друг от друга в семи метрах, очень близко. Думал – уже «все», – вспоминает турист. – Но у меня фамилия Медведев... Медведь медведя есть не станет».

Спасение пришло на седьмой день. Когда силы были на исходе, Федор неожиданно вышел к дороге. Был измотан, но понимал: нужно идти. «Где-то через час увидел спасательную машину и просто упал, силы закончились», – вспоминает екатеринбуржец.

Поиски были масштабными. В них участвовали волонтеры «Прорыва» и «РМК-поиск». «Участвовали все: МЧС, полиция. Использовали квадрокоптеры и квадрациклы. На выручку прибыли и друзья Федора с женами. Жили в лесу. Супруги готовили еду, пока те занимались поисками», – рассказывает жена Федора Юлия.

«Если ваши близкие попали в подобную ситуацию, нельзя паниковать. Важно действовать с «холодной головой» и до последнего держать себя в руках», – добавляет она.



Екатеринбург, Таисия Косачева

