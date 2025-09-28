В шиномонтажках начался ажиотаж

В шиномонтажных мастерских Екатеринбурга начался традиционный осенний ажиотаж. На фоне предупреждения Уралгидромета о том, что уже в воскресенье может пойти снег, уральцы спешат менять резину с летней на зимнюю. И хотя впереди еще будут плюсовые температуры, некоторых автолюбителей это не останавливает. Так, в Академическом накануне запись на шиномонтажный работы была расписана до глубокого вечера.

Напомним, что Уралгидромет сообщил, что в воскресенье днем по области возможен небольшой, местами умеренный дождь, на севере – мокрый снег. Ветер северный, 2-7 м/с, температура днем в Екатеринбурге – до +8°.

В ночь с субботы на воскресенье в центральных районах заморозки до -5°, на севере до -10°, в воскресенье днем +2…+7°, на севере – осадки в виде мокрого снега, в Екатеринбурге – небольшой дождь, температура днем +4.

В ночь на понедельник синоптики прогнозируют заморозки -2…-7 °C, температура днем +4…+9°, без существенных осадков.





https://newdaynews.ru/ekaterinburg/861958.html

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube