Мария Львова-Белова согласует кандидатуру детского омбудсмена Свердловской области

Спикер свердловского заксо Людмила Бабушкина направила уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой кандидатуру Татьяны Титовой для согласования на пост детского омбудсмена Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе заксо, кандидатура Татьяны Титовой была внесена в парламент губернатором Денисом Паслером. Но согласно протоколу, именно депутаты направляют на одобрение кандидата на федеральный уровень. Далее парламентарии рассмотрят одобренного в Москве кандидата на профильном комитете, а потом и на заседании заксо, ближайшее из которых состоится в конце октября.

Татьяна Титова – доцент кафедры международного права Уральского государственного юридического университета. В 1997 году окончила институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии; в 2000 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Конвенция о правах ребёнка в системе общей регламентации прав человека»; является автором научных статей и публикаций, посвящённых международному праву, правам ребёнка и правам человека.

Напомним, в октябре истекает срок полномочий действующего детского омбудсмена Игоря Морокова, который занимает эту должность уже 15 лет. В последние годы его работа вызывала много нареканий у депутатов – они регулярно находили ошибки в его ежегодных отчетах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube