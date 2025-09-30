российское информационное агентство 18+

Сирены в Екатеринбурге включат утром

В Екатеринбурге завтра утром прозвучит сигнал «Внимание всем». Проверка систем оповещения населения о ЧС пройдет в 10:40 по местному времени. На время испытаний в эфире общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиостанций будет крутиться соответствующее информационное сообщение.

При включении сигнала «Внимание всем» необходимо соблюдать спокойствие, настроиться на официальную волну, прослушать информацию от чрезвычайных ведомств и следовать указаниям властей.

Ранее «Новый День» подготовил тест, который поможет обновить или восполнить знания о действиях в условиях воздушной тревоги.

Также рекомендуем прочитать интервью с временно исполняющим обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области майором Евгением Галиевым, чтобы узнать, чем укомплектовать личный «тревожный» чемоданчик, как узнать, где ближайшее бомбоубежище и от чего оно способно защитить укрывшихся в нем.

Екатеринбург, Елена Сычева

