«Все в укрытие», или спасетесь ли вы во время воздушной тревоги? Тест «Нового Дня»

Россияне все чаще стали «гуглить», как найти ближайшее бомбоубежище, о чем свидетельствует статистика поисковиков. Но знать, где расположено укрытие, может быть недостаточно. «Новый День» подготовил тест, который покажет, насколько вы готовы к чрезвычайной ситуации, а заодно поможет обновить или восполнить знания, которые могут пригодиться в случае возникновения внештатной ситуации.

Если вы позабыли все, чему вас учили на уроках ОБЖ, советуем прочитать наше интервью с временно исполняющим обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области майором Евгением Галиевым, чтобы снова «вспомнить все».

Что делать, если завыла сирена:

Бежать в бомбоубежище Накрыться простыней и ползти в сторону кладбища Включить телевизор или радио Ваш ответ

Правильный ответ:

Конечно, надо включить телевизор или радио – если угроза реальная, будет организован захват сигнала и специально обученные люди объяснят в эфире, что нужно делать.

Как заранее узнать, где находится бомбоубежище:

Никак, это секретная информация В управляющей компании В мэрии Ваш ответ

Правильный ответ:

Организация укрытий, в том числе при воздушной тревоге, – это обязанность органов местного самоуправления, так что спрашивать надо в мэрии, и информация эта не секретная.

Что взять с собой в укрытие:

Небольшой запас воды и еды, документы, аптечку, одежду и обувь по сезону Только документы, остальное выдадут Ничего не брать, бежать скорее в укрытие Ваш ответ

Правильный ответ:

Специалисты ГО и ЧС советуют заранее собрать «экстренный» чемоданчик, куда сложить запас нескоропортящихся продуктов и воды на двое суток, а также аптечку, соответствующую вашим потребностям, средства гигиены, обувь и одежду по сезону. Никаких бункеров, набитых тушенкой, не существует, так что продержаться 48 часов будет проще, если подготовиться к такой ситуации заранее.

Сколько времени на сборы будет в случае реальной угрозы:

15 минут 6 часов 30 минут Ваш ответ

Правильный ответ:

На сборы при воздушной тревоге будет всего 15 минут – таково расчетное время подлета ракет.

Что из перечисленного не является укрытием для населения:

Метро Подвал или подземный паркинг Специализированный бункер Ваш ответ

Правильный ответ:

Специализированных подземных бункеров для укрытия населения не существует. По всем нормативным документам, люди должны спасаться в подвалах, подземных парковках или в метро. Укрытием считается любое заглубленное помещение, где есть двери и сухой пол.

На какой срок рассчитаны укрытия для населения:

На 48 часов На неделю На годы Ваш ответ

Правильный ответ:

Укрытия рассчитаны на 48 часов. Байки про выживальщиков в бункерах, спасающихся от ядерной зимы, – просто байки. По крайней мере, не про простой люд.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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