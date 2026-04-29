«У меня собран тревожный рюкзак, и вот что в нем». Екатеринбурженка рассказала, что возьмет с собой в убежище

Утро прошлой субботы в Екатеринбурге началось с прилета беспилотника, который атаковал жилой дом в центре города. Люди рассказывали, как полуодетые, в растерянности, они выбегали из квартир. «Новый День» поговорил с екатеринбурженкой Алиной Гареевой, которая еще несколько месяцев назад подготовилась к подобному сценарию и собрала тревожный рюкзак, а не так давно «обкатала» его в Сочи. Приводим ее мнение целиком без купюр.

«У меня двое детей. Старшему пять, младшей полгода. И первое, что я стану спасать, – это они. Не деньги, не коты. Мои дети. И я очень хорошо понимаю, что одно дело – просто вытащить их из дома (у нас первый этаж, что теперь огромное преимущество), а другое – пересидеть с ними атаку в подвале.

Первый тревожный рюкзак я собрала три года назад во время пригожинского марша. Это был мой способ успокоиться, поэтому в нем было все – от газовой горелки до шерстяных носков и резиновых сапог. Сегодня в нем нет ничего такого. Переждать атаку – не то же самое, что идти в поход.

Зимой мы были в Сочи, и теперь я знаю, что такое налет в три часа утра, что такое быстрые сборы с двумя детьми под звуки работы ПВО под окном, что такое ждать 4-5 часов в укрытии, пока не дадут отбой. Тогда мы были в отеле, и нам дали подушки, одеяла, воду и бутерброды. Дома вам придется готовиться самим.

Первое: возьмите удобные рюкзаки. Не сумки, не авоськи, не чемоданы на колесах. Компактное, но удобное.

Второе: подумайте, кто их будет нести, и исходя из этого распределяйте наполнение. У нас два рюкзака, один на мне, второй на муже. Так что примерно одинаковый вес – это нормально. Старший ребенок тоже может нести рюкзак, но туда я уже не буду класть что-то тяжелое.

Как вы уже поняли, если читаете «Новый День», никаких убежищ для населения, набитых тушенкой и противогазами, не существует. Подземный паркинг, сухой подвал, ванная комната за двумя капитальными стенами – вот основные места для укрытия на время атаки БПЛА. И чем вы скрасите свое ожидание там, зависит только от вас.

Итак, наполнение рюкзаков. Самое важное – по литру воды на человека. Далее – перекус. Что-то не скоропортящееся. Это могут быть батончики, шоколадные или протеиновые, какие-то орехи или смеси с цукатами и сухофруктами, сухари или сушки, печенье. Естественно, в заводской упаковке и с максимальными сроками годности.

Следующее: аптечка. В ней немного перевязочных материалов, пара бинтов, пластыри, гемостатические губки, антисептики, жаропонижающее и обезболивающее. Вообще это максимально индивидуальный набор. Если в стрессе слабы желудком, кладите средство от диареи, если психуете – успокоительное, тут каждый сам знает, что может из болячек «выскочить» во время внештатной ситуации.

Далее: средства гигиены, влажные и сухие салфетки, подгузники для ребенка, женские средства гигиены, зубные щетки с пастой в дорожном формате (это чисто мой пунктик, все налеты были или ночью, или рано утром, а мне просто некомфортно проснуться и не почистить зубы).

Последний пункт: развлечения. Взрослым пригодится заряженный съемный аккумулятор, потому что постоянно обновлять ленту «Радара» вы будете точно, и батарею можете посадить быстро. Детям… Видели, наверно, семьи, которые не готовятся к полету с детьми и что эти дети устраивают в самолете? То же самое, скорее всего, будет и в другом замкнутом пространстве, откуда временно не выйти. Готовьте развлекательные материалы – наклейки, рисовашки, игрушки, мультики, словом, по возрасту.

Если считаете нужным, можно положить в рюкзаки также документы или их копии и наличные.

Очень важно, чтобы рядом с рюкзаками лежала одежда, которую можно быстро натянуть даже в темноте и спросонья: для детей – флисовые комбинезоны, для взрослых – спортивные костюмы.

Искренне надеюсь, что никому и никогда не придется пользоваться этими советами, но еще пару месяцев назад меня с моими рюкзаками называли параноиком. Увы, они ошиблись».

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

